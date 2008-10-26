Россия подготовила предложения по изменению мировой финсистемы

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ представит на саммите двадцати крупнейших экономических держав, который пройдет 15 ноября в Вашингтоне, предложения по изменению мировой финансовой системы. Как передает РИА Новости, об этом сообщил первый вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ.

Он не стал раскрывать содержание российских предложений.

"Я думаю, что нам надо ждать этого пакета, его представления нашим президентом. Могу только сказать, что этот пакет содержит как меры международной финансовой структуры, каким образом должны действовать международные финансовые организации, и это касается национального регулирования", - сказал И.ШУВАЛОВ.

Комментируя высказывания ряда западных политиков и экспертов с критикой мировой финансовой системы, первый вице-премьер сказал, что не думает, что Запад отказывается от идеологии свободного рынка.

"Вопрос в другом. Ныне существующая мировая финансовая система, она неадекватна тем условиям, в которых мы живем. В Российской Федерации наше руководство постоянно об этом говорит последние годы", - заявил И.ШУВАЛОВ, отметив, что теперь эти вопросы будут обсуждаться на саммите двадцати крупнейших экономических держав в Вашингтоне.

Саммит соберётся в Вашингтоне для обсуждения ситуации в мировой экономике и финансах.

Членами "группы двадцати", созданной в 1999 году, являются Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Южная Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Япония, а также Европейский союз.