Поставки нефти на украинские НПЗ сократились на четверть

Поставки нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-августе сократились на 24,7% или на 3027,7 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, до 9221,5 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Поставки украинской нефти в январе-августе т.г. на украинские НПЗ увеличились на 7,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, до 1851,0 тыс. тонн.

В январе-августе т.г. украинские НПЗ переработали 9366,9 тыс. тонн нефти, что 25,4% меньше, чем в январе-августе 2005 года.

Также в сообщении сказано, что в августе поставки нефти на украинские НПЗ сократились на 14,2% или на 169,5 тыс. тонн, по сравнению с июлем, до 1020,9 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В 2005 году поставки нефти на украинские НПЗ сократились на 28,49% или на 6,838 млн. тонн, по сравнению с 2004 годом, до 17,158 млн. тонн.

Доля импорта нефти из России в 2005 году составила 14,578 млн. тонн, а доля украинской нефти - 2,580 млн. тонн.

Общие простои украинских НПЗ в 2005 году составили 604 суток, в том числе, ОАО «Херсоннефтепереработка» - 227 суток, ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» - 188 суток, НПК «Галичина» - 146 суток, Лисичанский НПЗ - 43 дня.

В 2005 году объем переработки нефти украинскими НПЗ сократился на 17,8% или на 3,788 млн. тонн, по сравнению с 2004 годом, до 17,404 млн. тонн.