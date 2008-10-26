В Лавре освятят установленный Балогой памятник

29 октября духовенство Украинской и Польской Православных Церквей освятит памятник Кириллу и Мефодию, недавно установленный на территории Киево-Печерской Лавры на средства руководителя президентской администрации Виктора Балоги. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Предстоятеля УПЦ.

Для участия в церемонии 27 октября по приглашению Митрополита Владимира в Украину прибывает Предстоятель Польской Православной Церкви Митрополит Варшавский Савва. Во время четырехдневного визита Митрополит Савва также получит звание Почетного доктора Киевской духовной академии, посетит три женских монастыря - Корецкий, Зимненский, Свято-Пантелеймоновский.