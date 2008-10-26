Семенюк: сейчас продавать "Укртелеком" не стоит

Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО считает, что в настоящее время нельзя вести речь о продаже ОАО «Укртелеком» из-за снижения стоимости его акций.

Об этом она заявила в интервью радио “Свобода”.

По словам В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, по номиналу одной акции в 25 копеек «Укртелеком» стоил 850 млн. долларов, и все хотели купить эти акции. Когда же продали акции по 1,95 грн. – это уже было почти 4,7 млрд. долларов. На сегодня уровень падения акций ОАО ниже номинала, поэтому говорить о продаже «Укртелекома» невозможно.

В Украине, сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, есть еще что продавать, кроме Одесского припортового завода и «Укртелекома». Это и два ювелирных завода, и компании, которые занимаются энергетикой. Всего в собственности государства осталось 20,3% имущества.

По словам председателя Фонда госимущества, 80% предприятий находится в частной собственности – «у капиталистов». И те из них, кто не будет обеспечивать людей работой, зарплатой, или не будет выполнять условия договоров, могут потерять эту собственность, предупредила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Она также пожаловалась, что сегодня очень сложно попасть на какой-нибудь телеканал или радио без денег.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» - национальный оператор фиксированной связи (более 10 млн. абонентов), оказывает также услуги мобильной связи (более 16 тыс. абонентов).

Доход компании в 2007 году составил более 8 млрд. грн., чистая прибыль - 267 млн. грн., что по сравнению с 2006 годом меньше на 40%, а с 2005 годом - в 2 раза.