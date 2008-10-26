У 17 жителей Львовской области подозревают гепатит “А”
04:45, 26 октября 2008Общество
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Среди больных - пятеро детей
Во Львовской области с подозрением на гепатит “А” госпитализированы 17 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 24 октября в МЧС поступила информация о том, что в период с 6 по 22 октября в инфекционное отделение Бориславской городской больницы с подозрением на вирусный гепатит "А" были госпитализированы 17 местных жителей, в том числе 5 детей. Состояние здоровья госпитализированных - легкой степени тяжести.
В очаге заболевания специалисты районной СЭС проводят комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.
Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.
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