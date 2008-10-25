Украина сегодня ночью переходит на "зимнее" время

Украина в ночь на 26 октября переходит на "зимнее" время.

В 04.00 стрелки часов необходимо перевести на один час назад.

Переход на "зимнее" время в последнее воскресенье октября осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года.

До 1996 года "зимнее" время вводилось в последнее воскресенье сентября. После этого правительство решило синхронизировать перевод стрелок с большинством европейских стран.

Впервые же "летний" и "зимний" порядок отсчета времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Сейчас на "летнее" и "зимнее" время переходят более чем в 110 странах мира.