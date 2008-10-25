Украина сегодня ночью переходит на "зимнее" время
14:31, 25 октября 2008Общество
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Часы переведут в 4.00
Украина в ночь на 26 октября переходит на "зимнее" время.
В 04.00 стрелки часов необходимо перевести на один час назад.
Переход на "зимнее" время в последнее воскресенье октября осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года.
До 1996 года "зимнее" время вводилось в последнее воскресенье сентября. После этого правительство решило синхронизировать перевод стрелок с большинством европейских стран.
Впервые же "летний" и "зимний" порядок отсчета времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Сейчас на "летнее" и "зимнее" время переходят более чем в 110 странах мира.
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