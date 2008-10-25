Украине надо двигаться со скоростью Балкан

Заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ заявляет о необходимости ускорения в Украине подготовки к созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил украинским журналистам после 4-го раунда переговоров между Украиной и ЕС о ЗСТ.

“Все больше концентрируют внимание на переговорном процессе, но он не является определяющим относительно того, что нужно сделать в Украине. Конечно, нужно, чтобы и парламент работал, все ветви власти. Потому что переговоры не могут заменить того, что должно делаться в Украине”, - сказал заместитель министра.

В.ПЯТНИЦКИЙ отметил, что вскоре страны Балкан будут “втянуты в орбиту” ЕС и, таким образом, если в Украине не будет сделано необходимой подготовительной работы, она может потерять и эти рынки.

“Если мы сейчас не будем двигаться, по крайней мере, с такой же скоростью, как двигаются Балканы по пути интеграции, мы просто будем терять еще одни рынки, те же балканские”, - отметил он.

“Я не скажу, что это для нас такие уже критические рынки, но, теряя один маленький, второй, третий, десятый, в конечном итоге теряешь много. Поэтому нам очень нужно активно работать внутри страны”, - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 20-24 октября в Брюсселе состоялся четвертый раунд переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Создание зоны свободной торговли должно стать одним из ключевых положений нового соглашения об ассоциации. Переговоры о новом базовом соглашении между Украиной и ЕС начались 5 марта 2007 года, а переговоры о создании зоны свободной торговли – 18 февраля 2008 года. Стороны планируют завершить переговоры до конца 2009 года.