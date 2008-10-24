Двое детей отравились крысиным ядом в Новобогдановке

В Новобогдановке Мелитопольского района Запорожской области двое детей отравились крысиным ядом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Запорожской области, 4-летняя девочка и 2-летний мальчик, играя в доме, нашли банку с ядом и наелись его.

"Мать детей, увидев происходящее, вызвала "Скорую" и пострадавшие были госпитализированы в мелитопольскую больницу, где им была оказана помощь", - сообщили в управлении МЧС, отметив, что на данный момент оба ребенка остаются в больнице. Их состояние здоровья квалифицируется медиками как стабильное.