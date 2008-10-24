Реально ли Украине попасть на европейские рынки?

Для Украины главной целью заключения соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом является получение доступа на европейские рынки.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня украинским журналистам заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ после завершения четвертого раунда переговоров о ЗСТ.

“Очень часто говорят, что мы заключаем соглашение и либерализируем доступ на свой рынок. Но украинский рынок намного меньше, чем европейский. Поэтому для нас важно получить возможности выхода на европейские рынки”, - сказал он.

По словам заместителя министра, для этого необходимо, в первую очередь, гармонизировать украинское законодательство с законодательством Европейского Союза и привести в соответствие деятельность отдельных институтов.

В.ПЯТНИЦКИЙ отметил, что довольно часто украинские товары не могут попасть на европейские рынки не из-за высоких пошлин, а из-за несоответствия стандартам, которые применяются в ЕС, или из-за несоответствия в деятельности контролирующих органов.

“Нам часто мешает не пошлина, а несовершенство нашей всей системы: контроль над качеством продукции, соответствие продукции определенным требованиям и стандартам. Обычно никто не говорит, что она вредна для здоровья, для окружающей среды и так далее. Но, чтобы выйти на европейский рынок, нужно отвечать европейским стандартам”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20-24 октября в Брюсселе состоялся четвертый раунд переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Создание зоны свободной торговли должно стать одним из ключевых положений нового соглашения об ассоциации.

Переговоры о новом базовом соглашении между Украиной и ЕС начались 5 марта 2007 года, а переговоры о создании зоны свободной торговли – 18 февраля 2008 года. Стороны планируют завершить переговоры до конца 2009 года.