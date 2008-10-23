Кабмин предлагает увеличить доходы бюджета-2008 на 10 миллиардов

Кабинет министров Украины предлагает предоставить право Министерству финансов Украины осуществлять размещение средств единого казначейского счета и средств валютных счетов государственного бюджета на депозитах банков под залог государственных ценных бумаг.

Это предусмотрено в зарегистрированном 22 октября в Верховной Раде законопроекте о внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".

Напомним, ранее Минфин имел право осуществлять на конкурсных принципах размещение средств правительства на условиях договоров временной покупки (продажи) государственных ценных бумаг с последующим их возобновлением до конца года. То есть, средства правительства могли размещаться через систему межбанковского ресурсного рынка. Это право правительство предлагает оставить за Минфином.

На начало октября остатки средств правительства на едином казначейском счете составляли около 17 млрд. грн.