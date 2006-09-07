Сотрудницы ПриватБанка задержали грабителя

Сотрудники КБ "ПриватБанк" (г. Днепропетровск) пресекли попытку ограбления отделения в г. Мариуполь и задержали находившегося в розыске преступника. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «ПриватБанка».

В сообщении отмечается, что 6 сентября в 8:15 две сотрудницы банка из числа руководства открывали в Мариуполе отделение №6 перед началом рабочего дня. В 8:17 они находились в коридоре, возле входной двери, когда в здание вошел мужчина, державший в руках целлофановый пакет. Неизвестный сразу же потребовал отдать ему имеющиеся в кассе банка наличные деньги. Поняв, что это грабеж, одна из сотрудниц ответила, что денег в отделении нет. Тогда грабитель потребовал у женщин снять с себя золотые украшения.

В это время муж сотрудницы, подвозивший жену к месту работы и еще не успевший уехать, увидел, что на входе в отделение что-то происходит, и бросился на помощь. Воспользовавшись его борьбой с преступником, сотрудница банка сообщила о нападении в дежурную часть Мариупольского ГУ УМВД.

До приезда работников милиции, нападавшего удерживали в помещении банка. Грабителем оказался дважды судимый 27-летний житель Волновахского района Донецкой области, который находился в розыске за совершение других преступлений.

Справка УНИАН. КБ «ПриватБанк» основан в 1992 году.

На 1 апреля 2006 года банк эмитировал 9 млн. 397 тыс. 112 карт, по всей Украине работает 3 тыс. 168 банкоматов «ПриватБанка» и 16 тыс. 725 POS-терминалов.

Национальная сеть банковского обслуживания «ПриватБанка» включает 2 тыс. 095 филиалов и отделений по всей территории Украины.