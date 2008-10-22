В Военно-Морских Силах Украины проходят "Дни НАТО"

В Военно-Морских Силах Украины 22-23 октября проходят „Дни НАТО”. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, мероприятие проходит в Севастопольском военно-морском институте им.Нахимова с участием делегации представителей Североатлантического альянса во главе с помощником начальника штаба Стратегического командования НАТО по трансформации генерал-майором Кйелом СКАРЕ.

Целью «Дней НАТО» в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины является повышение уровня информированности военнослужащих украинского флота о деятельности и задачах Североатлантического альянса.

Во время лекций и презентаций, которые проходят в рамках мероприятия, запланировано рассмотреть вопросы состояния и перспектив евроатлантической интеграции Украины, принципы внешней политики государства в контексте развития ее отношений с Североатлантическим альянсом, сотрудничества Украины с НАТО в различных сферах, в частности в программе “Партнерство во имя мира”.

Кроме того, вниманию делегации Североатлантического альянса будет представлена презентация структуры, задач и процесса подготовки курсантов в СВМИ им.Нахимова. Также гости будут иметь возможность ознакомиться с учебной базой военно-морского института.