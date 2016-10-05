В Киеве перекрыт канал вывоза на Ближний Восток специалистов по ремонту бронетехники - СБУ

Как сообщает пресс-центр СБУ, организатором оказался уроженец одной из стран Ближнего Востока, который много лет проживает в Киеве и имеет украинское гражданство.

Вербовщик переправлял на свою родину действующих и бывших специалистов одного из отечественных бронетанковых заводов, которые имеют опыт и навыки по ремонту бронетехники.

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Как установили оперативники спецслужбы, в течение августа 2015 года - января 2016 года специалисты-нелегалы отремонтировали в одной из арабских стран 44 единицы тяжелой военной техники без разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

Правоохранители провели обыски по месту регистрации вербовщика в Шевченковском районе Киева и в частном доме в Обуховском районе Киевской области.

У злоумышленника изъят иностранный паспорт, выданный на его имя, печати одной из негосударственных неприбыльных организаций и фирмы, зарегистрированной на другое лицо.

Кроме того, организатор нелегального канала незаконно хранил пистолет «Глок» с патронами, 8 единиц оптики для бронетанковой техники, два газовых пистолета и один травматический.

Продолжаются следственные действия.