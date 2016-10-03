Большинство украинцев уверены в качестве алкоголя, который употребляют – опрос УНИАН

Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте УНИАН.

Так, 39% читателей ответили, что абсолютно уверены в качестве алкоголя, ведь покупают спиртное только в сертифицированных магазинах, стараясь избегать самого дешевого.

Еще 15% украинцев признались, что употребляют только самогон собственного производства, а потому уверены в качестве употребляемого алкоголя.

В то же время 22% читателей отметили, что совсем не уверены относительно качества спиртного, а потому каждое употребление алкоголя для них является своеобразной лотереей.

20% респондентов заявили, что вообще не употребляют алкоголь, поэтому для них это не проблема.

4% украинцев отметили, что пьют абсолютно все и их организм приспособлен к любому алкоголю.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2016 года была задержана владелица нескольких магазинов в Волчанском районе Харьковской области. В прокуратуре заявили, что у них есть информация, что после покупки в магазинах этой женщины и употребления алкогольных напитков неизвестного происхождения умерли 6 жителей.

Количество умерших из-за отравления суррогатным алкоголем в различных районах Харьковской области росло и по состоянию на утро 27 сентября достигло 18 человек, еще 21 человек находился в больницах.

Более того, в городе Лиман Донецкой области от отравления алкоголем с Харьковщины умерли 5 человек. Позже начали появляться сообщения о жертвах некачественного алкоголя и в других городах Украины.

29 сентября стало известно, что в Харькове правоохранители задержали организатора и пособников производства суррогатного алкоголя, от отравления которым погибли несколько десятков человек.