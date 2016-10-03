В Харькове будут судить чиновницу, требовавшую с переселенцев взятки за поселение

Женщине вменяют вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам начальника управления прокуратуры области Павла Винды, председатель комиссии по расселению переселенцев требовала 4 тысячи гривен от семьи, переехавшей из Луганской области.

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"Чтобы заставить вынужденных переселенцев дать ей неправомерную выгоду, чиновница требовала документы с места жительства, понимая, что предоставить их невозможно. За деньги она обещала "закрыть глаза" на отсутствие документов и помочь в заселении семьи в модульный городок", - пояснил Винда.

Глава семьи обратился с заявлением в прокуратуру. Сотрудницу ГСЧС задержали летом текущего года, при получении взятки.

Сейчас по решению суда чиновница отстранена от должности. Также ей избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.