На Поле Полтавской битвы назначен субботник
16:22, 06 сентября 2006Общество
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Сейчас там памятник садово-паркового искусства
16 сентября в Полтаве состоится общегородской субботник на Поле Полтавской битвы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавского горисполкома, субботник начнется в 10.00 в Дендропарке, который входит в комплекс "Поле Полтавской битвы" и является памяткой садово-паркового искусства общегосударственного значения.
«Давайте совместно и дружно наведем чистоту и порядок в Дендропарке»,- призвал всех полтавчан на субботник и.о. мэра Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ.
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