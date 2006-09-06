На Поле Полтавской битвы назначен субботник

16 сентября в Полтаве состоится общегородской субботник на Поле Полтавской битвы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавского горисполкома, субботник начнется в 10.00 в Дендропарке, который входит в комплекс "Поле Полтавской битвы" и является памяткой садово-паркового искусства общегосударственного значения.

«Давайте совместно и дружно наведем чистоту и порядок в Дендропарке»,- призвал всех полтавчан на субботник и.о. мэра Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ.