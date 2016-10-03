Львовские автоперевозчики в понедельник могут объявить забастовку - СМИ

Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

Причиной непростых взаимоотношений между городской властью и предпринимателями, оказывающими транспортные услуги, является вопрос компенсации средств за перевозку льготных пассажиров.

"Ранее представитель перевозчиков в городском совете заявил, что ранее предприниматели пошли на компромисс и доверились власти, но видят, что проблема не решена. Компенсацию за перевозку "льготников" выделяют только одному предприятию из всех. После одного из последних пикетов перевозчикам пообещали создать рабочую группу, которая выработает схему, что решит проблему, однако этот вопрос до сих пор не решен. Предпринимателям должны были выделить около 120 млн грн на перевозку "льготников", однако выделено только 100, но эти средства не попали в руки перевозчикам. Поэтому сегодня они планируют выйти на забастовку", - рассказала корреспондент телеканала.

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Как ранее сообщал УНИАН, в Нацбанке одной из причин падения промышленного производства в Украине назвали забастовку железнодорожников на востоке Украины, которая заблокировала движение грузовых поездов.