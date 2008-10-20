Рождаемость в Украине продолжает расти

В Украине на протяжении третьего квартала текущего года в очередной раз подтвердилась тенденция к росту рождаемости.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК со ссылкой на статистику органов регистрации актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции.

Так, на протяжении июля-сентября 2008 года в Украине родились 122,648 тыс. человек, умерли - 149,471 тыс. человек. Количество составленных актовых записей о смерти за ІІІ квартал 2008 года по отношению к количеству регистраций рождений составило 122%.

По словам министра юстиции, несмотря на все еще негативное соотношение количества рождений и количества смертей, это один из лучших показателей с начала 90-х годов. Так, например, на протяжении 2006-2007 лет соотношение смертности и рождаемости в стране в среднем составляло 160-170%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, Н.ОНИЩУК также отметил, что на протяжении 2008 года в целом ряду регионов зафиксировано превышение рождаемости над смертностью.

В частности, по данным министра, если в предыдущие годы такая тенденция, с незначительным преимуществом рождаемости над смертностью, фиксировалась по большей части только в Закарпатской области, то, например, на протяжении третьего квартала текущего года рождаемость превышала смертность в целом ряду регионов: Волынской области - на 122%, Закарпатской области - на 145%, Ивано-Франковской области – на 116%, Ровенской области – на 124%, Черновицкой области - на 107%, Киеве – на 127%.

В остальных регионах смертность превышала рождаемость. Худшая ситуация с июля по сентябрь текущего года регистрировалась в Черниговской области – 214%, Харьковской области – 137%, Днепропетровской области – 133%, Полтавской области – 161%, Донецкой области – 151%, Черкасской области – 156%, сообщил Н.ОНИЩУК. Однако, как свидетельствует статистика Минюста, в целом эти показатели значительно ниже, чем в предыдущие годы, добавил он.