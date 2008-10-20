Прокуратура сокрушается, что Пенчук без адвоката к врачам не идет

Находящийся в Донецком следственном изоляторе председатель фонда «Антикоррупция», бизнесмен, один из авторов проекта "Донецкая мафия" Борис ПЕНЧУК "необоснованно" отказался проходить медицинское обследование.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Донецкой области, в связи с появившимися в СМИ сообщениями о неудовлетворительном состоянии здоровья Б.ПЕНЧУКА, прокуратурой было инициировано проведение всестороннего медицинского обследования с участием ведущих специалистов области в сфере здравоохранения.

Проведение данного обследования было согласовано Б.ПЕНЧУКОМ с одним из его адвокатов – Владимиром МОИСЕЕНКО, после чего обвиняемый согласился на конвоирование в учреждение здравоохранения, уточнили в прокуратуре.

20 октября Б.ПЕНЧУК был доставлен в горбольницу №1 г. Донецка, где в присутствии представителей прокуратуры области, начальника медицинской части Донецкого следственного изолятора и медицинских работников учреждения здравоохранения в категорической форме отказался от медицинского обследования.

"Б.ПЕНЧУК необоснованно мотивировал свои действия отсутствием адвоката, так как данное обследование планировалось не в рамках расследования уголовного дела по обвинению Б.ПЕНЧУКА, а в связи с жалобами арестованного на якобы имеющиеся ухудшения в состоянии здоровья и должно было предоставить объективные сведения о его физическом состоянии», - подчеркнули в прокуратуре.

Справка УНИАН. Б.ПЕНЧУК в 2005 году обвинял бизнесмена Бориса КОЛЕСНИКОВА в вымогании акций торгового центра «Белый лебедь» (Донецк). Б.КОЛЕСНИКОВ был задержан 6 апреля 2005 года по уголовному делу, возбужденному по факту вымогания в 2002 году акций ТЦ «Белый лебедь» у экс-председателя правления торгового центра Владимира ПЕНЧУКА (отца) и экс-директора ТЦ Б.ПЕНЧУКА (сына). 2 августа 2005 г. по решению Апелляционного суда Киева Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден, при этом суд взял с него подписку о невыезде. Позже Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело, возбужденное в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА.

19 июля 2007 года прокуратура Донецкой области объявила Б.ПЕНЧУКА в розыск. Против него и его отца было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 383 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины, - по факту заведомо ложного сообщения в органы дознания о совершении Б.КОЛЕСНИКОВЫМ особо тяжких преступлений, а также по факту дачи в ходе досудебного следствия заведомо ложных показаний с целью обвинить Б.КОЛЕСНИКОВА в совершении особо тяжких преступлений.

Летом 2007 года Б.ПЕНЧУК обращался к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ и Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой защитить его гражданские права. Он заявлял, что "подчиненной одному из лидеров Партии регионов Борису КОЛЕСНИКОВУ прокуратурой осуществляются беспрецедентные террористические действия, направленные на уничтожение меня и членов моей семьи, то есть тех, кто был вынужден отдать прибыльный бизнес АХМЕТОВУ-КОЛЕСНИКОВУ и их окружению".

11 октября 2008 г. по решению Ворошиловского суда г. Донецка Б.ПЕНЧУК был задержан в г. Киеве и помещен в донецкий СИЗО по обвинению в вымогательстве денег у Б.КОЛЕСНИКОВА. 16 октября на пресс-конференции в Донецке адвокат Б.ПЕНЧУКА Владимир МОИСЕЕНКО сообщил, что его подзащитный объявил голодовку. Он заявил, что Б.ПЕНЧУК нуждается в немедленном лечении и повторной операции в связи с болезнью - сахарным диабетом.