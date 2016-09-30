В Харькове суд арестовал организатора производства отравленного алкоголя, из-за которого погибли десятки людей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, сегодня, 30 сентября, по ходатайству прокуратуры Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 27-летнему харьковчанину, который подозревается в производстве смертельного суррогата.

По данным прокуратуры, злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление товаров из недоброкачественного сырья, которое привело к отравлению и гибели людей), предусматривающей наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет с изъятием и уничтожением произведенных товаров и с конфискацией оборудования для его изготовления.

По предварительным данным следствия, в Харьковской области в результате отравления суррогатным алкоголем погиб 21 человек (Волчанский район - 12, Изюмский район - 3, Харьковский район - 4, пгт. Боровая - 2). Госпитализировано за эту неделю 24 человека (Волчанский район - 6, Изюмский район – 12, Харьковский район - 2, г. Барвенково, г. Балаклея, г. Харьков, г. Дергачи – по 1 человеку). По данным медиков, большинство госпитализированных уже выписаны из больниц.

Как сообщал УНИАН, первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября.

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По данным Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, смерти от отравления суррогатным алкоголем были зафиксированы также в Донецкой, Луганской и Николаевской областях. По состоянию на 30 сентября зарегистрировано 77 случаев отравлений, умерли 38 человек.

Правоохранители сначала задержали трех владельцев магазинов в трех районах Харьковской области, где продавался некачественный алкоголь. Их обвинили по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (изготовление некачественных продуктов, которое повлекло тяжкие последствия).

29 сентября прокурор Харьковской области сообщил о задержании организатора и трех пособников производства суррогатного алкоголя.

Накануне следователи фискальной службы вместе с прокурорами и оперативными подразделениями УСБУ в области провели 3 обыска в местах, где предположительно изготавливали суррогатный алкоголь. Изъято более 4 тонн спиртосодержащей жидкости.