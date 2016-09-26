Суд взял под домашний арест владельцев магазинов в Харьковской области, где продавался суррогатный алкоголь

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение суда было принято сегодня, 25 сентября.

Отмечается, что в Изюмском и Харьковском районах суд определил двум владельцам магазинов, где продавался суррогатный алкоголь, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением браслета.

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«Прокуратура не согласна с таким решением. Готовим апелляцию», - подчеркнули в прокуратуре, добавив, что государственное обвинение потребует взятия подозреваемых под стражу.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области в результате отравления алкоголем умерли 12 человек, еще 7 находятся в больницах.

Правоохранители задержали трех владельцев магазинов в трех районах области, где продавался некачественный алкоголь. Следствие продолжается по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (изготовление некачественных продуктов, повлекшее тяжкие последствия).

24 сентября в Волчанске Харьковской области суд арестовал владелицу магазинов, где продавался суррогатный алкоголь, определив ей залог в размере 275 тыс. грн.