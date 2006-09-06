Погода до конца недели

Завтра, 7 сентября, в Украине без существенных осадков, только в восточных областях ночью временами дождь, днем местами небольшой кратковременный дождь.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 9-14°; днем 19-24°, на юге и крайнем западе до 27°.

8-9 сентября сохранится переменная облачность. 8 сентября днем в западных и северных областях, а 9 сентября в западных (ночью), северных, центральных областях и в Харьковской области временами дождь, местами гроза; на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°, 9 сентября в западных областях 6-11°; днем 8 сентября 23-28°, в западных областях 19-24°, 9 сентября в восточных областях, Крыму и Приазовье температура существенно не изменится, на остальной территории снизится до 15-20°, в Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Харьковской области до 19-24°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 8 сентября 16-21°, 9 сентября 10-15°.

10-11 сентября без существенных осадков, только в восточных областях и на севере Левобережья местами небольшой дождь. Температура ночью 6-12°, на юге до 15°; днем 16-22°, в южной и западной части до 25°.

Завтра в Киеве и области переменная облачность, без существенных осадков. Температура в Киеве ночью 11-13°, днем 20-22°, по области ночью 9-14°, днем 19-24°.

8 сентября без существенных осадков, только вечером ожидается небольшой дождь; 9 сентября ночью и утром умеренный, днем небольшой дождь, местами гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°; днем 8 сентября 23-28°, 9 сентября 15-20°.

10-11 сентября в столице и области без существенных осадков. Температура ночью несколько снизится, днем существенно не изменится.