В Киеве открылся 38-й Международный кинофестиваль «Молодость».

Как передает корреспондент УНИАН, почетные гости фестиваля – Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Екатерина ЮЩЕНКО.

В составе международного жюри – российская актриса Алла ДЕМИДОВА, венгерский режиссер Андраш ФЕСОШ, украинский художник и постановщик Сергей ЯКУТОВИЧ, директор Международного кинофестиваля в Тбилиси Гага ЧХЕИДЗЕ, украинский журналист Юрий МАКАРОВ, художественный руководитель Фестиваля и директор Украинского кинофонда Андрей ХАЛПАХЧИ. Председатель жюри – американский актер Арман АССАНТЕ.

Фестивальную программу открывает лента “Райские птицы” Романа БАЛАЯНА. На фестиваль приехали исполнители главных ролей в фильме – российские актеры Егор ПАЗЕНКО и Андрей КУЗИЧЕВ.

Президент Украины вручил “Скифского оленя” Р.БАЛАЯНУ за особые заслуги в кинематографе.

Конкурсная программа “Молодости-2008” состоит из трех категорий – студенческие, первые профессиональные короткометражные и первые полнометражные игровые фильмы.

В конкурсе полнометражных фильмов будет принимать участие единственная украинская лента - 65-минутный фильм режиссера Александра ЖОВНЫ «Маленькая жизнь».

Снимали «Маленькую жизнь» в этом году в Украине, фильм стал режиссерским дебютом А.ЖОВНЫ. Главные роли сыграли Кирилл СОСНИЦКИЙ, Игорь БОЖКО, Михаил ГОРНОСТАЛЬ, Людмила ЛОЗОВАЯ и сам А.ЖОВНА.

Лента «Маленькая жизнь» - история о тяжелой судьбе сироты. Главный герой фильма – мальчик Филиппка зимой в 1932-1933 г. теряет мать. Оставшись без защиты и крыши над головой, мальчик находит прибежище в православном монастыре, где знакомится с больной девочкой, которую может спасти молитва к Святому Пантелеймону. Поэтому Филиппка собственноручно нарисовал икону святого, и еженощно молился под окнами девочки, надеясь, что она выздоровеет. Чудо случилось – девочка выздоровела, но Филиппка простудился и вскоре умер от воспаления легких. Через несколько лет девочка приезжает в этот монастырь, и ей рассказывают историю того времени, трепетную историю ее детства.

Просмотреть фильм «Маленькая жизнь» можно будет 21 октября в 15:15 в Красном зале кинотеатра «Киев».

Справка УНИАН. Александр ЖОВНА – киносценарист, кинорежиссер, писатель, член Национального союза писателей Украины и Национального союза кинематографистов Украины, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат литературных премий. Родился в 1960 г. на Кировоградщине, сейчас живое в родном городе Новомиргороде, где работает воспитателем в детском доме для умственно отсталых детей. А.ЖОВНА - автор пяти книг и ряда киносценариев: "Партитура на могильном камне", "Дорога", "Эксперимент", "Вызревание", "Вдовушка", "Second hand" и др. Его произведения изданы в Токио и Нью-Йорке.