Пятерых украинских военнослужащих из Крыма будут заочно судить за измену

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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«Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины в порядке осуществления специального досудебного расследования уголовных правонарушений направлены в суд обвинительные акты в отношении пяти военнослужащих - троих из Службы безопасности Украины и двоих из Министерства обороны Украины, которые перешли на сторону врага и не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения службы на материковой части Украины», - говорится в сообщении.

Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительные акты в отношении них в порядке главы 24-1 УПК Украины направлены в Печерский районный суд Киева, сообщили в прокуратуре.