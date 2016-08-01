Экс-начальника штаба ВМС, перешедшего на сторону России, будут судить за госизмену

Об этом сообщается на официальном сайте заместителя генпрокурора – главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Бывший контр-адмирал, совершив дезертирство из Военно-морских сил ВСУ, поступил на военную службу в вооруженные силы государства-агрессора и с июля 2014 года находился на должности заместителя командующего Каспийской флотилии ВМС РФ. В настоящее время Шакуро с военной службы уволен и находится на временно оккупированной территории АР Крым.

В июле 2016 года военной прокуратурой Южного региона ему было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.408 (дезертирство) и ч.1 ст.111 (государственная измена).

Сейчас военной прокуратурой Южного региона закончено специальное досудебное расследование и обвинительный акт в отношении Шакуро направлен в суд.