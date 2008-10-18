Кабмин уволил первого заместителя гендиректора «Укрзализныци»
"...за разовое грубое нарушение"
Кабинет министров Украины уволил первого заместителя генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Владимира КОРНИЕНКО.
Соответствующее постановление размещено на сайте Верховной Рады.
В частности, распоряжением от 16 октября 2008 г. №1321-р Кабмин сократил одну должность первого заместителя генерального директора «Укрзализныци»,
Распоряжением №1322-р В.КОРНИЕНКО уволен с должности первого заместителя генерального директора за разовое грубое нарушение трудовых обязанностей (пункт 1 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде Украины).
Как сообщал УНИАН, Кабмин назначил В.КОРНИЕНКО 1-м заместителем гендиректора «Укрзализныци» 9 января с.г.
Справка УНИАН. В.КОРНИЕНКО с июля 2002 г. по сентябрь 2003 г. являлся заместителем генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). С сентября 2003 г. по январь 2004 г. занимал должность первого заместителя министра транспорта Украины. С 5 января по 24 февраля 2005 года - гендиректор «Укрзализныци». С августа 2006 года - первый заместитель министра транспорта и связи.