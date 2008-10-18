Кабмин уволил первого заместителя гендиректора «Укрзализныци»

Кабинет министров Украины уволил первого заместителя генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Владимира КОРНИЕНКО.

Соответствующее постановление размещено на сайте Верховной Рады.

В частности, распоряжением от 16 октября 2008 г. №1321-р Кабмин сократил одну должность первого заместителя генерального директора «Укрзализныци»,

Распоряжением №1322-р В.КОРНИЕНКО уволен с должности первого заместителя генерального директора за разовое грубое нарушение трудовых обязанностей (пункт 1 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде Украины).

Как сообщал УНИАН, Кабмин назначил В.КОРНИЕНКО 1-м заместителем гендиректора «Укрзализныци» 9 января с.г.

Справка УНИАН. В.КОРНИЕНКО с июля 2002 г. по сентябрь 2003 г. являлся заместителем генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). С сентября 2003 г. по январь 2004 г. занимал должность первого заместителя министра транспорта Украины. С 5 января по 24 февраля 2005 года - гендиректор «Укрзализныци». С августа 2006 года - первый заместитель министра транспорта и связи.