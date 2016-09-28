В столице предприниматель через фиктивные фирмы продавал "Антонову" комплектующие из России

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, следствие установило, что предприниматель решил подзаработать на поставках для авиационной промышленности резино-технических изделий и других комплектующих, которые не производятся в Украине, однако находятся в свободном обороте в Российской Федерации.

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Реализуя свой план, предприниматель заключал на территории РФ соглашения с продавцами, выступая при этом не как служебное лицо предприятия, а как частный предприниматель. В дальнейшем без уплаты необходимых платежей завозил эти товары в Украину, после чего, используя поддельные документы, поставлял комплектующие по завышенным ценам на госпредприятие "Антонов".

Вследствие таких действий предпринимателю удалось уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 3 млн грн.

Кроме того, чтобы избежать уголовной ответственности предприниматель начал скрываться от следствия, однако его местонахождение удалось установить.

Предпринимателю сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.