В Европарламенте открылась выставка выдающегося украинского художника Марчука (фоторепортаж)

Депутат ЕП Марк Демесмакер, который выступил организатором события, открывая выставку, сказал: "Эта выставка отмечает творчество Ивана Марчука. Это - замечательная коллекция картин. Мы также отмечаем независимость и свободу Украины".

Он назвал художника "живой легендой украинского искусства". "Он - народный художник Украины и гений современного искусства", - подчеркнул европейский политик.

Читайте такжеВ киевском метро будет курсировать арт-поезд, расписанный испанским художником (фото)

Демесмакер кратко остановился на истории независимости Украины, указав на такие факты, как акт провозглашения независимости в Верховной Раде в 1991 году, декабрьский референдум, а также Будапештский меморандум, по которому Украина добровольно отказалась от ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности. "США, Великобритания и Россия приветствовали решение Киева и заверили в уважении независимости и существующих границ Украины. Сейчас мы все являемся свидетелями, как независимость, территориальная целостность и Меморандум нарушены незаконной аннексией Крыма и событиями на Востоке Украины", - констатировал депутат ЕП.

В свою очередь постоянный представитель Украины в ЕС, посол Николай Точицкий также отметил, что война, которую ведет Россия против свободного мира и Украина стала полем боя. "Есть только один путь - действовать вместе и отвечать на российскую агрессию очень четко, строго и жестко. Я хочу подчеркнуть, что сегодня Украина защищает Европу от восточного врага, и я рад, что наши настоящие друзья и партнеры сегодня с нами. Я хотел бы отметить сильную и долговременную поддержку как Европейского парламента, так и ЕС в целом", - сказал он.

Посетить выставку пришли депутаты Европарламента, Бельгии, дипломаты разных стран, представители общественных организаций. Всего выставлено 30 полотен, которые представляют четыре из двенадцати периодов работы художника.