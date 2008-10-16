Луценко обеспокоен действиями охранных фирм при конфликтах

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО призывает подчиненных лишать лицензий охранные фирмы, причастные к конфликтам, во время которых пострадали люди.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании с руководящим составом МВД Украины.

«Любое избиение охранной фирмой обычных жителей не должно оставаться безнаказанным, включая лишение лицензии. Далее – возбуждать уголовные дела, которые касаются конкретных должностных лиц», - сказал министр.