Луценко обеспокоен действиями охранных фирм при конфликтах
22:21, 16 октября 2008Общество
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Руководство МВД получило указания
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО призывает подчиненных лишать лицензий охранные фирмы, причастные к конфликтам, во время которых пострадали люди.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании с руководящим составом МВД Украины.
«Любое избиение охранной фирмой обычных жителей не должно оставаться безнаказанным, включая лишение лицензии. Далее – возбуждать уголовные дела, которые касаются конкретных должностных лиц», - сказал министр.
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