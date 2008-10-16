Тимошенко надеется, что Генпрокуратура в стране существует

Правительство просит Генеральную прокуратуру возбудить уголовные дела по фактам необоснованного повышения цены на лекарства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

Она сообщила, что у правительства есть информация о том, что в Украине отдельные крупные частные оптовые поставщики необоснованно и без каких-либо объяснений увеличили цены на лекарства.

«Я считаю, что это еще одна рейдерская атака на Украину и то, что отдельные частные структуры начали не контролировано повышать цены на лекарства, должно быть срочно остановлено. Сегодня я направляю обращение в Генеральную прокуратуру с перечнем таких предприятий со списком фамилий их собственников, которые сегодня совершают абсолютно необоснованную ценовую атаку на сферу торговли лекарствами», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что повышение цен на лекарства специально спланировано для того, чтобы продолжать и дальше дестабилизировать ситуацию в Украине.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что будет просить Генпрокуратуру срочно рассмотреть вопрос и возбудить против виновных уголовные дела.

«У меня есть надежда, что Генеральная прокуратура отреагирует и предпримет все необходимые шаги, если Генеральная прокуратура в стране вообще существует», - добавила она.