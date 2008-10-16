Токийская биржа поставила рекорд падения за 20 лет

На токийской бирже произошло самое глубокое падение за последние 20 лет. Индекс Никкей потерял почти 11 с половиной процентов, - сообщает Эхо Москвысо ссылкой на Франс-Пресс.

Также со значительного спада начали свою работу и другие азиатские финансовые площадки. В Гонконге, Сингапуре и Сеуле. Эксперты говорят, что на настроения азиатских финансистов повлияли результаты торгов в США, которые завершились резким падением в пределах 7-9%.