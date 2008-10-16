В Украине начала работу миссия МВФ

Сегодня в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов Украины, в рамках визита состоялась встреча министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА и других специалистов Минфина с экспертами МВФ.

«Эксперты Фонда совместно с украинским правительством договорились по результатам экспертных оценок разработать дополнительные рекомендации для Украины, с учетом опыта других европейских стран, относительно мер, необходимых для обеспечения работы банковского сектора и макроэкономической стабильности», - говорится в сообщении.

Ранее Национальный банк Украины заявлял о том, что в рамках работы миссии МВФ в Украине стороны могут обсудить возможность резервного кредита standby для Украины.

В марте 2004 года Совет директоров МВФ утвердил для Украины годовую программу сотрудничества «упреждающий standby», предусматривавшую возможность обращения за кредитом на сумму 605 млн. долларов в случае резкого ухудшения платежного баланса. Все эти годы страна не обращалась за займом.