В Киевской области разоблачили аферу с землей стоимостью почти 3 миллиарда

В Киевской области работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД в области разоблачили сделку с землей коммерческой стоимостью около 2 млрд. 820 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, по данным УБОП, на протяжении 2008 года путем мошенничества и подделки документов на территории одного из сельских советов Броварского района Киевской области был незаконно отчужден земельный участок общей площадью свыше 350 га.

С целью укрывательства данного преступления и легализации имущества, достигнутого преступным путем, на протяжении июня - июля 2008 года были дважды заключены договоры отчуждения упомянутого земельного участка. Вследствие таких действий у этой земли появился третий владелец.

По материалам работников УБОП следственным управлением областной милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.358 (подделка и использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас оперативники спецподразделения БОП и следователи проверяют причастность к этой земельной афере госслужащих разных уровней, а также отдельных судей.