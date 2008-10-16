В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Автономной Республике Крым в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий на сегодня объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, в автономии в течение 16 октября ожидаются сильные ливни, грозы, усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 6-11º тепла, днем 17-22º тепла.

Между тем, как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время в Симферополе ясная погода.