В Крыму объявили штормовое предупреждение
10:59, 16 октября 2008Общество
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В Симферополе сейчас ясная погода
В Автономной Республике Крым в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий на сегодня объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, в автономии в течение 16 октября ожидаются сильные ливни, грозы, усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 6-11º тепла, днем 17-22º тепла.
Между тем, как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время в Симферополе ясная погода.
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