Ющенко стремится повысить качество судебных решений

Предложенная Президентом Украины организация окружных административных судов, территориальная юрисдикция которых будет распространяться на Киев, призвана способствовать повышению оперативности и качества решения судебных дел.

Об этом идет речь в переданном агентстве УНИАН разъяснении Министерства юстиции Украины относительно оснований для ликвидации и создания судов.

«14 октября 2008 года пресс-служба Украинской социал-демократической партии распространила заявление – якобы от имени первого заместителя министра юстиции – относительно оснований для образования и ликвидации судов. Фактически, общество было грубо дезинформировано сообщением партийной пресс-службы относительно сути этого важного правового вопроса, поскольку авторы заявления избирательно перечислив основания для образования или ликвидации суда, предусмотренные в Законе Украины “О судоустройстве Украины”, взялись делать политические заключения относительно указа Президента, которым был ликвидирован Окружной административный суд города Киева”, – говорится в разъяснении.

В заявлении УСДП утверждалось, подчеркивают в Минюсте, что “исключительными основаниями для образования или ликвидации суда является изменение административно-территориального устройства, передислокация войск или реорганизация Вооруженных Сил Украины, изменение определенной этим законом (о судоустройстве - УНИАН) системы судов”.

«В связи тем, что работники пресс-службы Украинской социал-демократической партии, очевидно, не являются специалистами в области юриспруденции, Министерство юстиции считает необходимым предоставить информацию и относительно других оснований для образования или ликвидации судов", отмечается в сообщении.

Так, Минюст обращает внимание, что одним из принципов свободного доступа к правосудию является территориально удобное местонахождение судов, наличие достаточного количества судей и судов на территории Украины.

Как пояснили в Минюсте, именно руководствуясь указанными принципами, 13 октября Президент Украины издал указ, которым ликвидировал Окружной административный суд г. Киева и образовал Центральный окружной административный суд г. Киева и Левобережный окружной административный суд г. Киева.

«Следует отметить, что представление об образовании этих судов было внесено Президенту еще в конце августа 2008 года”, говорится в разъяснении.

В связи с этим в Министерстве юстиции проинформировали, что на сегодняшний день к территориальной подсудности Окружного административного суда Киева отнесены, в виде исключения, отдельные категории дел, ответчиками по которым являются Президент, Кабинет министров, министерство или другой центральный орган исполнительной власти, Национальный банк или другой субъект властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины.

«Это категория сложных дел, по которым есть высокая вероятность давления на судей. Такой суд должен быть способным обеспечить оперативное, квалифицированное и беспристрастно их решение. Как показывает практика, на сегодняшний день на рассмотрение Окружного административного суда г. Киева поступает значительное количество дел, которые длительное время в связи с большой нагрузкой на судей не назначаются к рассмотрению. Такая ситуация приводит к нарушению конституционных прав граждан на обеспечение эффективной судебной защиты и решение спора в разумные сроки”, констатируют в Минюсте.

При этом в разъяснении отмечается, что предложенная Президентом организация окружных административных судов, территориальная юрисдикция которых будет распространяться на г. Киев, призвана способствовать повышению оперативности и качества решения судебных дел.

«Подтверждением этого является обеспечение территориальной приближенности этих судов к людям, с учетом транспортного сообщения между правым и левым берегами Киева.

К тому же, такие изменения в формировании системы административных судов являются не последними, поскольку они начали свою работу совсем недавно, а практика уже требует внесения соответствующих корректив. В частности, в настоящее время рассматривается целесообразность образования Житомирского и Винницкого апелляционных административных судов. Следовательно, такие решения не являются спонтанными, а готовятся на основе проведенных анализов практики деятельности административных судов”, отмечают в Министерстве юстиции.