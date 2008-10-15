Профсоюз требуют наказать виновных в избиении журналистов на Печерске

Председатель Киевского независимого медиапрофсоюза Юрий ЛУКАНОВ обратился в Генеральную прокуратуру Украины с требованием возбудить уголовное дело в отношении лиц, виновных в избиении журналистов 2 октября в Печерском районе Киева.

Об этом УНИАН сообщили в профессиональном союзе "Киевский независимый медиапрофсоюз".

В частности, Ю.ЛУКАНОВ требует возбудить уголовное дело против работников охранной фирмы «Грегос» и против работников милиции.

В заявлении, которое обосновал медиаюрист Андрей НЕЧИПОРЕНКО, отмечается, что работники охранной фирмы «Грегос» и неизвестные лица нанесли трем журналистам телесные повреждения, а фотокорреспонденту газеты «Коммерсантъ-Украина» Александру ТЕЧИНСКОМУ сломали руку. Ставится требование привлечь к уголовной ответственности работников фирмы «Грегос» за нанесение телесных повреждений и за препятствование профессиональной деятельности журналистов.

Милиционеров предлагается наказать за то, что они нарушили закон – «не обеспечили общественного порядка, не вмешивались в конфликт и позволили произойти избиению людей, в том числе журналистов А.ТЕЧИНСКОГО, И.ЛУЦЕНКО, В.ГОНТАРЯ, не защитили права и свободы граждан и журналистов, не задержали лиц, в действиях которых есть составы преступлений».

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Печерском районе Киева о 5.50 утра застройщики пытались завезти технику для начала строительства высотки на территории Дома звукозаписи (ул. Первомайского, 5-б). Жители прилегающих домов, которые уже около месяца дежурят вокруг площадки, пытались остановить сотрудников охранного агентства и “молодчиков спортивного вида”. Началось противостояние.

По состоянию на 18.00 защитники площадки созвали местных жителей на совместную с сотрудниками Дома звукозаписи и активистами общественной инициативы "Сохрани старый Киев" акцию против захвата территории.

Между 19.00 и 20.00 произошла драка, во время которой, кроме ее участников, пострадали и журналисты: фотокорреспонденту газеты “Коммерсантъ-Украина” Александру ТЕЧИНСКОМУ сломали руку, фотокорреспонденту УНИАН Владимиру ГОНТАРЮ нанесены травмы, у журналиста Игоря ЛУЦЕНКО отобрали фотокамеру.

3 октября Центр общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве сообщил, что киевская милиция возбудила уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных 2 октября у дома 5-б по улице Первомайского в Печерском районе столицы, в результате которых пострадали представители масс-медиа, а также несколько охранников фирмы «Грегос».