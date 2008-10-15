Цены на крупные земельные участки возле Киева начали снижаться

Впервые за последние 7 лет цены на пригородные участки около Киева перестали расти, а по отдельным позициям начали снижаться, пишет газета «Комментарии».

Как сообщает еженедельник со ссылкой на данные компании Knight Frank, снижение цен на крупные земельные наделы под коммерческую застройку за первое полугодие в среднем составило 8%, а на отдельные участки – до 50%. Если весной крупные участки (несколько гектаров) с выходом к трассе в радиусе 10-15 км от Киева предлагались по 7-9 тыс. долларов за сотку, то сейчас их владельцы запрашивают 3-5 тыс. долларов за сотку, пишет газета со ссылкой на риэлтеров.

Главная причина, по мнению «Комментариев», - перенасыщение рынка и уход с него покупателей. «Девелоперские компании в условиях кредитного кризиса нуждаются в средствах для финансирования своих более ликвидных проектов в пределах города, поэтому вынуждены избавляться от земельных активов. Покупатели не готовы платить за земельные наделы по завышенным ценам, поскольку девелопмент любого объекта их не выдержит», отмечает издание.

По словам экспертов, опрошенных газетой, стоимость больших земельных наделов продолжит снижаться и дальше. Больше всего подешевеют участки под строительство коттеджных городков, поскольку до 80% из них непригодны для потребителя, а на самом рынке коттеджных городков наблюдается перенасыщение.

«Несмотря на то, что среднестатистическая стоимость небольших дачных участков под застройку продолжает незначительно расти (в среднем на 0,5% в неделю), на рынке в последнее время появились предложения на 10-15% ниже, чем летом. Однако эксперты сходятся во мнении, что этот сегмент вряд ли ждет стремительный обвал, поскольку большинство предложений будет снято собственниками (частными лицами) с продажи до начала следующего сезона – февраля-марта будущего года», прогнозируют «Комментарии».