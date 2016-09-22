Сегодня отмечается Всемирный день без автомобиля (видео)

19:51, 22 сентября 2016
Общество
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День без авто на планете можно смело переименовать на день двух колес. Ежегодно, 22-го сентября автолюбители массово оставляют машины дома и садятся на велосипеды. 

Дождь и ветер не отбили у столичных водителей желание дать своим авто выходной. Компанию им составили и те, для кого велосипед - ежедневный транспорт.

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