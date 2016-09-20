Оккупанты боятся остаться отрезанными от РФ: к "охране" Крыма привлекли гвардию Путина с боевыми аквалангистами

Об этом рассказал заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Олег Борукаев, сообщают «РИА Новости».

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«Создана межведомственная рабочая группа на базе федеральных органов исполнительной власти. Проводится экспертиза возможной опасности, которая может возникнуть по транспортному переходу», - заявил он.

По его словам, Росгвардия будет заниматься охраной энергомоста в Крым до тех пор, пока не решится, кому и как будет передана постоянная охрана.

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Российское издание «Известия» ранее заявило, что Федеральная служба войск Национальной гвардии России начала работу над созданием отряда боевых аквалангистов для защиты строящегося через Керченский пролив моста от возможных террористических атак.

Как сообщал УНИАН, о создании в России национальной гвардии на базе внутренних войск президент Владимир Путин объявил 5 апреля. Командующим Федеральной службы войск национальной гвардии назначили Виктора Золотова, бывшего начальника охраны Путина.

Ранее стало известно, что в оккупированном Севастополе готовятся к очередному "блэкауту": электроэнергии из РФ зимой недостаточно.