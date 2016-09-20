Луценко рассказал о раскрытой схеме уклонения от уплаты налогов в ювелирной отрасли на 150 миллионов (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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"В результате широкомасштабной операции Генеральной прокуратуры Украины, налоговой милиции города Киева и Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины на территории 18 областей разоблачили схему уклонения от уплаты налогов ориентировочно на 150 млн грн при производстве и реализации ювелирных изделий", - написал он.

"Изъято ювелирных изделий на сумму 500 млн грн, найдено 59 печатей физических лиц-предпринимателей, которые задействованы в преступной схеме; более 200 банковских карт ФЛП, которые использовались для получения наличных денег; документы "черной" бухгалтерии, черновые записи о схемах преступной деятельности", - добавил Луценко.