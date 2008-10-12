В эти выходные в Тернополе фестиваль "Файне місто Нівроку"

В эти выходные в Тернополе состоится фестиваль “Файне місто Нівроку”.

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из организаторов фестиваля Николай ГОЛУБЕВ, в этом году, кроме привычных концертов, гости смогут увидеть и принять участие во многих интересных мероприятиях.

“Оргкомитет фестиваля решил не ограничиваться лишь молодежной аудиторией и творческой составляющей. В этом году замысел фестиваля заключается в построении совершенного города “Нівроку”, где его жители – зрители и участники – активно отдыхают, занимаются творчеством, спортом, искусством. Согласно нашему замыслу, “Файне місто Нівроку” себе будет иметь свои улицы, магазины, кинотеатры, армию”, – отметил Н.ГОЛУБЕВ.

Армейскую составляющую, пояснил он, будут реализовывать участники клуба исторической реконструкции “Грифон”, которые продемонстрируют рыцарские поединки. “Также тернополяне впервые смогут увидеть живые рыцарские шахматы и огненные зрелища с участием рыцарей”, – сообщил Н.ГОЛУБЕВ.

Кино, по его словам, будет демонстрироваться каждую ночь на газоне возле палаточного городка гостей фестиваля. Все желающие смогут с 23.00 до 5.00 просматривать короткометражные фильмы режиссеров Украины, Чехии, Мексики, Грузии.

Для детей в рамках фестиваля предусмотренные гонки на роликах и конкурс рисунка на асфальте. Также состоятся соревнования по нетрадиционным видам спорта: “соксу” (выкапывание маленького мячика из носка, наполненного песком или зерном), “фингерборду” (трюки на миниатюрных моделях скейтов с помощью пальцев), стритболу.

Среди зрителей также проведут соревнование по шашкам, шахматам, боулингу, бильярду и настольному теннису. Все эти соревнования будут проводиться в развлекательном комплексе “Подоляне”, возле которого на протяжении двух дней и будет проходить фестиваль.

Также гости “Нівроку” смогут увидеть байкеров и соревнования по автослалому.

“Конечно, не обойдется без концертов. Ежедневно на сцене будут выступать по 8-10 групп”, – отметил Н.ГОЛУБЕВ.

Хэд-лайнерами концертов станут группы “Моторролла” и “ОТ Vinta”, которые выступят в воскресенье, 12 октября.