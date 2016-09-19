"Игра престолов" установила рекорд главной телепремии "Эмми"

Фэнтези-сага "Игра престолов" к настоящему моменту собрала рекордное количество наград среди телесериалов - 38 "Эмми" от Академии телевизионного искусства США.

В этом году "Игра престолов" получила премию "Эмми" в номинации "лучший драматический сериал". Награду получил и режиссер "Игры престолов" Мигель Сапочник, передает Русская служба ВВС.

В этом году в главной номинации с "Игрой" конкурировали такие телевизионные хиты, как "Аббатство Даунтон", "Родина" и "Карточный домик".

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Лучшим комедийным сериалом признан "Вице-президент", политическая сатира о женщине-сенаторе, которая становится вице-президентом.

Очередной эпизод популярного телесериала "Шерлок" - "Безобразная невеста" - удостоился приза за лучший телевизионный фильм.

Премия "Эмми" вручается ежегодно с 1949 года и считается телевизионным эквивалентом "Оскара".

В прошлом году "Игра престолов" стала лауреатом рекордных 12 телепремий "Эмми" только за один сезон. В преддверии церемонии наград "Эмми-2016", которая пройдет в сентябре,сериал поставил новый рекорд - 23 номинации на премию.

Премьера первого сезона "Игры престолов" состоялась на канале HBO в апреле 2011 года.