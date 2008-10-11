Пираты заявили о провале переговоров по освобождению судна "Фаина"

Пираты, захватившие судно "Фаина" у берегов Сомали, объявили о провале переговоров по освобождению судна и его экипажа, передает ИТАР-ТАСС.

Представитель пиратов Сугуле АЛИ сообщил, что переговоры по освобождению моряков, захваченных 25 сентября, "полностью провалились". "Владельцы судна постоянно меняют свою позицию, - сказал он. – Возможно, они слушаются советов тех, кто надеется решить проблему военным путем".

Ранее С.АЛИ угрожал взорвать судно в случае отказа уплатить выкуп в 8 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно «Фаина», в составе экипажа которого - 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

Переговоры с пиратами об освобождении моряков «Фаины» осуществляют Министерство обороны Кении и судовладельцы.

Судно находится под надзором нескольких американских кораблей из состава 5-го флота, которые имеют задание не допустить выгрузки оружия на берег.