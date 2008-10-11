Цены на украинский рис начали снижаться

05:05, 11 октября 2008
Общество
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Сообщают участники рынка

В течение двух последних недель на рынок начал поступать украинский рис нового урожая, что, в свою очередь, повлекло снижение цен на рисовую продукцию.

Об этом сообщает «АПК-Информ» со ссылкой на данные украинских участников рынка.

В настоящее время диапазон отпускных цен на рис составляет 7000-7400 грн./т на условиях франко-склад продавца. Участники рынка не исключают возможности дальнейшего снижения цены ввиду сезонного увеличения количества предложений риса.

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