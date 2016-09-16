Киев посетит делегация со Святой горы Афон

Представители монастыря Кутлумуш проведут лекцию-встречу в историческом центре православия – Софии Киевской.

«Мы чрезвычайно рады визиту делегации из Афонского монастыря Кутлумуш, тем более что визит совпал по времени с празднованием тысячелетия духовных связей Украины и Афона. Для нас честь, что лекцию в Открытом Православном Университете Святой Софии-Премудрости прочитают Святогорцы» - комментирует протоиерей Георгий Коваленко, руководитель Открытого Православного университета Святой Софии-Премудрости.

Читайте такжеУкраинские исследователи Афона хотят восстановить келью преподобного Паисия ВеличковскогоПреподобный Старец иеромонах Хризостом, руководитель Монастыря Кутлумуш, представитель Игумена, секретарь и ответственный за издательское направление деятельности Монастыря. Филолог, Доктор богословия. В Киновии с 1986 года. Его книги и статьи об истории монашества и православной духовной жизни изданы на греческом и английском языках.

Иеродиакон Хризостом принял монашеский постриг в 1992 году. Проживает в Каливе Святых Архангелов Скита Святого Пантелеймона, который принадлежит Монастырю Кутлумуш. Кроме исполнения своих монашеских обязанностей активно занимается миссионерской деятельностью.

История монастыря Кутлумуш ведет свое начало с 12-го века. Основал монастырь Преподобный Кутлумуш, который происходил из одноименной династии турок-сельджуков из Малой Азии. У Монастыря славная история и именно с ним связана жизнь многих Святых. Последний из них – известный во всем мире преподобный Паисий (скончался в 1994 году). Киновия Монастыря на случае насчитывает 35 братьев. Игумен Монастыря – Архимандрит старец Христодулос.

Прямая трансляция лекции будет доступна на сайте tsn.ua 17 сентября в 18:00.