Сколько денег требует столичное метро?

Официальные заявления чиновников и разговоры рядовых киевлян о предстоящем повышении проезда в столичном метро и введении новых форм расчета не стихают уже месяц. Тратить вместо привычных 50 копеек 2 гривни готов не каждый житель столицы, да и покупать годовой проездной (пусть в нем и заложена стоимость проезда в 50 коп.) далеко не всем по карману, к тому же в случае потери или кражи проездного в той же подземке, никто вам его не восстановит. УНИАН решил провести свой расчет доходов и расходов столичного метрополитена и найти наиболее перспективные источники потенциальных финансовых поступлений.

- На сегодня операционный баланс киевского метрополитена составляет 800 миллионов гривен, из которых 235 поступают от платы за проезд, 40 - за счет сдачи площадей под рекламу и аренду торговых точек и 300 покрываются из городского бюджета, - рассказывает начальник КП “Киевский метрополитен” Петр Мирошников. – Таким образом, дефицит - в районе 230 миллионов.

В метрополитене уже подсчитали, что в следующем году на эксплуатацию столичной “подземки” предстоит потратить 1,1 миллиардов гривен, это не учитывая строительства новых линий и закупок нового подвижного состава. Мирошников подчеркнул, если тариф останется неизменным, то бюджету Киева придется потратить около 800 миллионов.

- Средняя стоимость одной поездки на сегодня должна быть 1,68 гривны. Если кто-то едет по цене 50 копеек, то кто-то должен ехать по цене более высокой, чем 1,68, поскольку нам нужно будет покрыть те убытки, которые несет продажа проездных билетов, - заметил начальник метрополитена.

По большому счету руководству метро все равно, кто будет покрывать их убытки - пассажиры или столичный бюджет. Но директор аналитически-исследовательского центра “Институт города" Александр Сергиенко отмечает:

- Если метрополитен будет компенсировать все свои убытки из бюджета, он будет работать спустя рукава. А заинтересованный в пассажире, он будет лучше, интенсивнее выполнять свою работу.

- Метрополитен и наземный транспорт во всем мире, кроме какого-то государства в Африке, дотационный, везде его дотируют государство и город – это услуга власти своему населению, – рассказывает УНИАН экс-заместитель столичного мэра Черновецкого, его советник по транспортным вопросам Иван Салий. – Транспорт, в принципе, не может быть самоокупаемым. Если определили для самоокупаемости 2 грн., тогда пассажиры должны платить гривню. То есть платят пополам: 50% население и 50% город.

Александр Сергиенко также отмечает, все коммунальные тарифы - вопрос компромисса между реальной возможностью населения платить и возможностью бюджета покрывать эти убытки.

- Нью-Йорк - не бедный город. Средняя зарплата - $5,5 тыс. Стоимость проезда в метро – $1,1, причем независимо от расстояния и времени дня. Я составил чистую пропорцию. Для того, чтобы киевлянин без напряжения платил 2 грн., так как житель Нью-Йорка платит $1,1, нужно чтобы киевлянин получал среднюю зарплату в 10 тысяч гривен, - рассказывает о своих расчетах Сергиенко. - А у нас средняя зарплата по последним данным - 3110 гивень, к тому же метро пользуется не средний по доходу киевлянин, а менее обеспеченный.

Однако, помимо своей непосредственной деятельности, то есть перевозки пассажиров, метрополитен вполне способен обеспечивать поступление средств из дополнительных источников. В столичной подземке практикуют такие виды деятельности как размещение рекламы, аренда торговых площадей, временное размещение оборудования, прокладки кабеля и технадзор, внешнее обслуживание кабелей, услуги связи и тому подобное. Как уже отмечал Мельников, от этих услуг метро за год получает 40 миллионов гривен.

- Киевский метрополитен не занимается рекламой, - заявил Мирошников. - Мы не имеем ни лицензий на рекламу и не пытаемся ее иметь, поскольку являемся транспортным предприятием. Мы отдаем площадь под рекламу рекламным компаниям, которые платят нам за эту площадь независимо от того, размещается там реклама или нет, а они уже сами делают на этом бизнес и работают на рынке рекламных услуг.

А лучше бы в метрополитене “занимались” рекламой, ведь это настоящая “золота жила”. Но ее почему-то отдали посредникам, следовательно размещением рекламы в метро занимаются так называемые “операторы”, которые сдают рекламные площади в аренду.

На сайте метрополитена размещена информация о тарифах на размещение рекламы. Например, щитовая конструкция без освещения и рекламные площади под наклейки (стикеры, постеры и т. п.) на дверях вестибюлей, на стенах станций стоит 21 гривню за 1 м кв.

- Это абсолютно нормальные тарифы, отвечающие действительности. Сегодня щит на улице в среднем стоит 33 гривни за 1 м кв, но нужно учесть что внешняя реклама намного популярнее, чем реклама в метро, - рассказывает руководитель Ассоциации внешней рекламы Украины Артем Биденко. - Более популярна реклама только внутри вагонов. Другое дело, что в рекламном рынке из тех 30%, которые бизнес должен платить местному бюджету, около половины идут по коррупционным схемам в карманы чиновников. Допустимо, метрополитен от рекламы в год имеет 100 миллионов гривен. Из них нужно платить в бюджет города 30 млн. грн., но платят 20 млн. грн., а еще 10 млн. грн. оседают в карманах чиновников. Если повысим тарифы, эти деньги опять пойдут в карман чиновников.

Но Мирошников заявил, что “на рынке эта реклама стоит в 10 раз больше” и предложил КГГА, которая занимается установлением тарифов на рекламу, увеличить их втрое.

- Это слишком высокая цена, однозначно. Реклама в метро исчезнет как таковая, - прогнозирует последствия роста тарифов на рекламу Биденко. - Там останется лишь несколько наклеек на самых интересных местах, где будут висеть крупные клиенты вроде больших банков или компаний электроники. Рекламы будет крайне мало. Лучше не тарифы поднимать, а бороться с коррупцией, и мы тогда найдем такие “залежи” денег, что нам и не снилось.

Но это только расценки метрополитена для своих операторов, которые в свою очередь устанавливают тарифы в несколько раз выще.В рекламном бизнесе метрополитена на сегодня задействовано несколько операторов. Одни отвечают за размещение постеров (наклеек) в вагоне (“АРТ”, “Альянс-медиа” и “Атлантис-Люкс”), другие занимаются мониторами (компания “Транс-Медиа”). Оператор “Метро-лайт”, например, размещает рекламу на лайт-боксах. Оказывается, что метро от этой рекламы не получает ни копейки. Как рассказали УНИАН в управлении непрофильных доходов метрополитена, рекламные операторы лишь платят за электроэнергию, потребляемую светильниками на эскалаторе. При этом “Метро-лайт” предлагает арендовать один лайтбокс в месяц по цене от $270 до $420 в зависимости от популярности станции. Всего в метрополитене 1109 светильников на эскалаторах. Если посчитать по минимуму, что один светильник приносит $300, то это уже $332,7 тыс. Выходит приблизительно 20 млн. грн. – то есть это сумма, которую ежегодно теряет киевский метрополитен только на лайтбоксах. А есть еще мониторы в вагонах и на станциях, световая и несветовая реклама, реклама на проездных билетах, на монетницах, на перилах в вагонах, флажки на станциях или нашлепки в переходах станций и т. д.

Одна из предлагаемых рекламных услуг метрополитена – брендование станций. Наверно каждый киевлянин, который пользуется подземкой, не мог не заметить станцию, ярко обклеенную постерами с рекламой кофе, дезодоранта или банковских услуг. Возможно, не очень эстетично выглядит, однако доход приносит солидный. В управлении непрофильных доходов Киевского метрополитена рассказали, что брендование станции колеблется в пределах 50-132 тысяч гривен в месяц. Рекламное агентство “Морфо Дидиус” уже напрямую предлагает всевозможным компаниям и предприятиям прорекламировать себя и свою продукцию на всю станцию. В агентстве сообщили, что непосредственный прокат рекламы стоит $40 тысяч в месяц, а дальше уже цена зависит от монтажа и объема рекламы. Например, “полная загрузка” “Дворца спорта” будет стоить $100 тысяч за первый месяц, а уже второй месяц и следующие - всего $40 тысяч. Станции поменьше, например, Льва Толстого, более дешевы – $40 – 55 тисяч. Значит, метро получает свои 70 или 100 тысяч гривен, а львиная доля денег достается рекламному агентству.

А вот Иван Салий такую статью доходов как реклама считает несущественной.

- Шилом море не нагреешь, - шутит он. - Сколько не повышали бы цены на рекламу, судьба рекламы в содержании метрополитена будет не больше 1-1,5%. Это не те суммы, которые нужно обсуждать всем городом. Для того, чтобы метрополитен работал, ему нужны полмиллиарда, а ростом тарифов на рекламу вы не прокормите метрополитен никогда.

Своими подсчетами тарифов на размещение рекламы из УНИАН поделился и Александр Сергиенко:

- Я разделил 12 миллионов (цифра, которую в метрополитене декларируют как доходы от рекламы. – Авт.) на 20 тысяч кв. м (площадь, которую метрополитен выделяет под рекламу. - Авт.), на 365 дней и получил такую цифру – 1 грн. 64 коп. стоит квадратный метр рекламы на день в метрополитене. С другой стороны, рекламное агентство предлагает по минимальным расценкам за наклейку постеров 305 на 305 мм - 51,5 гривен в день. Получается, что каждый день с одного квадратного метра метрополитен недополучает, фигурально говоря, 50 гривен. Умножить на 20 тыс. м – это ровно миллион. Следовательно, метро каждый день теряет миллион гривен на рекламе.

Александр Иванович соглашается, что его вариант преувеличен, и следует учесть, что часть доходов придется отдать непосредственно операторам и государству в качестве налога. Но он уверен, что убытки метрополитена действительно можно было бы покрыть рекламой.

P.S.

Пока столичные чиновники не могут решить вопрос роста тарифов на проезд в “подземке”, Петр Мирошников уже разработал и презентовал “Программу развития Киевского метрополитена на 2008-2011 рр.”, включующую строительство новых линий и реконструкцию действующих объектов (14,8 млрд. грн.), закупки и обновление подвижного состава (5 млрд. грн.), техническое переоснащение – 1 млрд. грн. Всего выходит больше 21 млрд. грн. Если учесть, что с легкой руки Тимошенко на подготовку к Евро-2012 в проект госбюджета 2009 правительство заложило 13,5 млрд. грн., с учетом создания транспортной инфраструктуры, реконструкции дорог вокруг городов, которые будут принимать Евро-2012 и ремонт аэропортов, то вопрос выделения свыше 20 млрд. грн. для одного, пусть и стратегически важного предприятия, пока остается риторическим.

Анна Ященко