Савченко дала интервью пропагандисту-украинофобу Шарию, находящемуся в розыске (видео)

Интервью было опубликовано на YouTube-канале Шария под названием "Надя. Домашнее. + rus subtitles".

Так, Савченко были заданы вопросы относительно ее громких заявлений, которые она сделала после возвращения из российского плена.

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"Ну что, каково быть российским шпионом?" - спросил скандально известный Шарий Савченко.

"Понятия не имею. Я б не стала служить российским шпионом. Не люблю Россию настолько, чтобы служить ради нее шпионом", - ответила нардеп.

"Я не агент Кремля", - сказала Савченко во время беседы.

Напомним, что в 2012 году Шарий получил политическое убежище в Литве. Его называют агентом Кремля, кроме того, блогер известный своей украинофобной позицией.