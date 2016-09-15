Савченко дала интервью пропагандисту-украинофобу Шарию, находящемуся в розыске (видео)
В сети появилось видео, на котором нардеп от "Батькивщины" Надежда Савченко дает интервью по Skype одиозному пропагандисту-украинофобу Анатолию Шарию, который скрывается от украинского суда в Прибалтике.
Интервью было опубликовано на YouTube-канале Шария под названием "Надя. Домашнее. + rus subtitles".
Так, Савченко были заданы вопросы относительно ее громких заявлений, которые она сделала после возвращения из российского плена.
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"Ну что, каково быть российским шпионом?" - спросил скандально известный Шарий Савченко.
"Понятия не имею. Я б не стала служить российским шпионом. Не люблю Россию настолько, чтобы служить ради нее шпионом", - ответила нардеп.
"Я не агент Кремля", - сказала Савченко во время беседы.
Напомним, что в 2012 году Шарий получил политическое убежище в Литве. Его называют агентом Кремля, кроме того, блогер известный своей украинофобной позицией.