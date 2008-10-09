МВФ: потери от кризиса уже составили 1,4 трлн. долларов

Потери в результате финансового кризиса в мире составили 1,4 триллиона долларов, сообщил в четверг на пресс-конференции в Вашингтоне управляющий директор МВФ Доминик Стросс-Канн.

"Наша последняя оценка потерь (в результате финансового кризиса) - 1,4 триллиона долларов. Прошлой весной мы прогнозировали потери на уровне одного триллиона, но в настоящее время не удивлены, что потери выросли. Сейчас становится известно о дополнительных потерях", - цитирует Стросс-Канна РИА "Новости".

По его словам, "ситуация очень серьезная" и решить проблему можно будет только в том случае, если страны будут действовать быстро и сообща.