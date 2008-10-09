Организатора "Элиты-Центра" пытались выкрасть с помощью вертолета

Министерство внутренних дел принимает максимальные меры по охране экстрадированного сегодня в Киев из Швейцарии одного из организаторов квартирной аферы "Элита-Центр" Александра ВОЛКОНСКОГО (ШАХОВА).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, это вызвано, в частности, неофициально предоставленной правоохранительными органами Швейцарии информацией о том, что А.ВОЛКОНСКОГО пытались выкрасть из места, где он содержался.

«Это вызвано тем, что правоохранительные органы Швейцарии в неофициальном порядке сообщили нам о попытке похищения ШАХОВА из места его содержания в Швейцарии, вероятно, членами российской группировки, и применении двойника и вертолета», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, к сопровождению А.ВОЛКОНСКОГО до самолета в аэропорту Берна было задействовано около 400 сотрудников полиции, чтобы предотвратить «неожиданности».

Кроме того, в киевском аэропорту «Борисполь» во время передачи А.ВОЛКОНСКОГО было задействовано около 200 сотрудников МВД, в том числе снайперы, а также группы для отвлечения внимания во время вывоза А.ВОЛКОНСКОГО из аэропорта в следственный изолятор.

Как заметил Ю.ЛУЦЕНКО, именно из-за возможной опасности А.ВОЛКОНСКИЙ был доставлен не в суд, а непосредственно в следственный изолятор, который также взят под усиленную охрану.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, вчера в суд было послано представление по поводу избрания А.ВОЛКОНСКОМУ меры пресечения и получено согласование суда о проведении выездного заседания на этот счет непосредственно на месте его содержания.

Как сообщал УНИАН, главный организатор столичной квартирной аферы "Элита-центр" А.ВОЛКОНСКОГО (настоящее имя - Александр ШАХОВ, 1971 г.р., уроженец г. Кемерово, Россия) был екстрадирован из Швейцарии в Киев сегодня, 9 октября.

Перед этим, в частности, народный депутат Кирилл КУЛИКОВ заявлял, что основателю «Элита-Центр» А.ВОЛКОНСКОМУ при возвращении в Украину грозит опасность.

По словам К.КУЛИКОВА, это связано с тем, что в Украине есть люди, которым расследование этого дела очень невыгодно.

«Я знаю, что есть много людей, занимающих очень высокие должности в нашем обществе, которые не желают, чтобы дело ВОЛКОНСКОГО было расследовано. Поэтому существует опасность, что с ним может что-то случиться», - отметил он.

Справка УНИАН. В результате строительной аферы «Элита-центр» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Общая сумма присвоенных денег вкладчиков составляет около 100 млн. долл.