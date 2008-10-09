Начальник милиции Крыма: команды прессовать Черноморский флот не было

Главное управление МВД Украины в Крыму не получало команд ужесточить контроль за военнослужащими Черноморского флота Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе заявил заместитель министра внутренних дел Украины - начальник милиции Крыма Николай ИЛЬИЧЕВ, комментируя информацию отдельных СМИ.

«Заверяю, я таких команд не получал и, надеюсь, не получу», - сказал начальник крымской милиции.

Как сообщалось, накануне в некоторых СМИ была информация о неких планах ужесточения контроля за российским ЧФ. Так, по информации «Коммерсант-Украина», МВД обязывают постоянно проводить проверки документов военнослужащих ЧФ РФ и транспортных средств, принадлежащих флоту, «с целью выявления находящихся за границами военных частей без согласования с компетентными органами Украины», а «при нахождении военнослужащих, у которых отсутствует разрешение на выход за границы воинской части, задерживать их и после установления личности "показательно" подвозить в воинскую часть в специальном автомобиле для задержанных – с целью профилактически-воспитательного влияния на других военнослужащих ЧФ РФ».